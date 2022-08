El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra fan aquest cap de setmana controls simultanis a les carreteres amb més presència de ciclistes per incrementar la sensació de seguretat i evitar atropellaments, com el de diumenge a Castellbisbal en què van morir dues persones. El dispositiu es fa en les franges horàries més concorregudes per aquest col·lectiu, és a dir a primera hora del matí i a última hora de la tarda, amb motos i cotxes sense logotipar per prevenir i detectar infraccions i conductes temeràries amb els ciclistes.