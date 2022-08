La violencia más desconocida, la obstétrica

El 31 de agosto se celebra el Día Mundial de la Obstetricia. Para establecer el origen de esta festividad nos remontamos al 1240, año en el que falleció San Ramón Nonatto. un religioso mercenario español y elegido patrono de la obstétricia, parturientas y embarazadas. ¿Por qué ostenta este título? Se debe a que fue extraído del útero de su progenitora por cesárea después de que ella falleciera. Desde 1962 se celebra todos los años para homenajearlo y también para rendir tributo a la disciplina médica encargada de acompañar a la gestante durante todo el proceso (embarazo, parto y postparto). Durante el transcurso le ofrece el mejor trato humano y las mejores condiciones de salud para la reducción de los índices de mortalidad materna y neonatal.

Sin embargo, los profesionales no siempre cumplen bien su trabajo, generando prácticas y conductas que por “acción u omisión son violentas o percibidas como violentas”. La ONU puso nombre a este tipo de violencia en el año 2019 de la mano de Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović. Ella fue la voz de aquellas que callaban. “La violencia contra las mujeres de parto está tan normalizada que todavía no se considera violencia contra las mujeres”, declaraba. Admitir su existencia era reconocer la veracidad de los testimonios de las mujeres y supuso para muchas de ellas dejar de sentirse culpables.

Por este motivo queremos visibilizar este tipo de violencia, que esta tan difícil, a través del podcast Parir en el siglo XXI, un documental sobre el parto respetado y la violencia obstétrica.

Contar la verdad para poder olvidar

Ana, Jessica y Verónica son tres mujeres que no se conocen entre ellas, pero, que tienen algo en común. Todas sufrieron violencia obstétrica y sus partos fueron inducidos. Ahora tras pasar su ‘duelo’ deciden romper su silencio para dar voz a un problema generalizado en nuestro país. A través de sus desgarradores testimonios se pone en manifiesto lo que estas madres han sufrido y siguen sufriendo muchas mujeres, a pesar de que no se quiera reconocer. “En el transcurso de contar mi experiencia salió el Colegio de Médicos a decir que en España no existía la violencia obstétrica y negar algo así tampoco me parece que sea lo más saludable”, afirmaba Verónica.

Durante el proceso del parto, se realizaron practicas sin los consentimientos de las futuras madres. En primer lugar, a Verónica la ingresaron "y para la inducción le metieron unas pastillas por la vagina”. Sin darle más información, ni explicarle los riesgos que conllevaban y sin ofrecerle las vías alternativas. En segundo lugar, Jessica. Tras confirmarle que tenía una fisura en la bolsa amniótica, le comunicaron que la ingresaban para inducirle el parto. “Me dicen que firme los papeles de la inducción. Lo firmo. Pero, tampoco me explican nada más”. Ignorando por completo el plan de parto que ella había preparado. En último lugar Ana. "Me tumbaron, me miraron y me dijo te hemos metido un propess que es para inducir. Ni me informó ni me preguntó”.