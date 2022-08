El Consell de Ministres ha donat llum verda a la nova llei de l'avortament. Gràcies a aquesta norma, les noies menors de 16 anys o amb discapacitat no necessitaran tenir el permís patern per avortar. La nova llei passarà ara al Congrés i al Senat perquè donin el vistiplau definitiu.

“✅ La nova llei de l'avortament elimina l'obligació de tenir permís patern per avortar a partir dels 16 anys. �� La norma inclou les baixes per regles doloroses i suprimeix els tres dies de reflexió obligatoris per avortar | @RTVECatalunya pic.twitter.com/hz2JAze8Sh “

Baixes incapacitants

La norma inclou per primer cop les baixes per regles molt doloroses i incapacitants. Serà en forma d'incapacitat temporal sense límit de dies i assumida per l'Estat. No serà necessari tenir dies previs de cotització com passa amb altres incapacitats. La incapacitat temporal per menstruació es donarà per quadres mèdics que derivin en regles incapacitants, per exemple, vinculats a malalties com l'endometriosi o els ovaris poliquístics.

El text també incorpora la baixa prèvia al part des de la setmana 39 de gestació, que no consumirà cap dia del permís de maternitat. La llei inclou una baixa incapacitant per avortament i la provisió d'assistència a les dones que s'hi sotmetin així com la garantia de la interrupció de l'embaràs a la sanitat pública amb èmfasi en la proximitat al domicili de les dones.