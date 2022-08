01:04

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la nova llei de l'avortament. Les menors de 16 anys o amb discapacitat no necessitaran tenir el permís patern per avortar.

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la nova llei de l'avortament que elimina l'obligació de tenir permís patern per avortar a partir dels 16 anys o en el cas de dones amb discapacitat. La norma, que ara passarà al Congrés, també suprimeix els tres dies de reflexió obligatoris per interrompre l'embaràs i pretén garantir que la intervenció es pugui fer a la sanitat pública en centres a proximitat del domicili de les dones. A més, el text inclou les baixes per regles doloroses i el finançament públic de les pastilles anticonceptives d'última generació. La llei s'ha dut al Consell de Ministres sense esperar a l'informe preceptiu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).