Cap de setmana amb restriccions per sequera a 279 municipis catalans on s'ha declarat l'alerta hidrològica. Es calcula que n'estan afectades unes 700.000 persones que encara poden fer ús de l'aigua per a necessitats bàsiques, com beure, dutxar-se o rentar els plats. Els que han començat a reduir el consum són pagesos, ramaders i activitats recreatives.

Alguns veïns dels municipis on han començat a aplicar-se reduccions de la disponibilitat d'aigua es queixen perquè consideren que el repartiment de l'esforç no s'està fent de manera "justa i equitativa".

Alerta hidrològica

La persistència de la sequera ha dut l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a ampliar a 129 municipis més la situació d'alerta hidrològica. Estan afectats els municipis de quatre unitats d'explotació, com són l'Empordà, Banyoles, la serralada Transversal i Prades-Llaberia.

Segons l'ACA, els municipis inclosos en aquesta nova revisió de les conques internes no depenen de l'aigua dels embassaments ni de grans aqüífers i el seu abastament es calcula a partir de la pluviometria, ja que disposen de captacions pròpies com ara pous o basses per garantir la demanda.

Les mesures que s'han d'aplicar en situació d'alerta impliquen un seguit de limitacions en alguns usos. Entre ells, la reducció d'aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

També fixa dotació màxima per a l'abastament de 250 litres per habitant i dia i s'estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que tots els municipis han de complir com ara limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'omplir fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions per omplir piscines, la limitació en la neteja de vehicles, entre d'altres.