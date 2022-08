El pantà de Rialb està per sota del 6% de la seva capacitat. Fa un any estava al 48 %. La manca d'aigua ha portat a aturar totalment la central hidroelèctrica que hi ha. És la primera vegada que passa en els darrers 13 anys. Una situació que es podria estendre a altres centrals catalanes si persisteix la manca de pluges que contribueix a la sequera actual. La manca d'aigua ja ha tingut efecte sobre la producció d'energia que s'ha reduït aquest any. L'escassetat de pluges, les altes temperatures i la poca aigua provinent del desgel ha provocat una caiguda de la producció d'energia hidràulica a Catalunya. Durant els set primers mesos de l'any ha baixat un 15% en relació amb el mateix període de l'any passat. De fet, des d'aquest dimecres, la central hidroelèctrica de Rialb ha aturat la seva activitat, però si la situació no millora no serà l'única. A Catalunya hi ha 321 centrals hidroelèctriques que produeixen aproximadament un 14% de la producció elèctrica.