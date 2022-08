Cap de setmana amb restriccions per sequera a 279 municipis catalans on s'ha declarat l'alerta hidrològica. Es calcula que n'estan afectades unes 700.000 persones que encara poden fer ús de l'aigua per a necessitats bàsiques, com beure, dutxar-se o rentar els plats. Els que han començat a reduir el consum són pagesos, ramaders i activitats recreatives.