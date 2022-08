Dalí: el surrealismo como provocación

"Feliz es el que provoca un escándalo", afirmaba Salvador Dalí, amante confeso y proverbial de la exageración, la extravagancia y la provocación, tres conceptos que defendió hasta el día de su muerte y que están irremediablemente unidos a sus creaciones, porque, tal como afirmaba el genio, "el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos".

Un día como este de hace 118 años nacía en Figueras un artista que nunca moriría del todo, como él mismo vaticinó, y cuya obra, con esa "Persistencia de la memoria" por bandera, es una de las más representativas del surrealismo no solo en las artes plásticas sino también en las audiovisuales en todo el mundo.

La efeméride nos sirve de pretexto para reunir una interesante colección de audios sobre su figura, entre los que destacan un extenso documental que analiza las claves de su obra y otro que se acerca a la extraordinaria relación que tuvo con su mujer, Ivanovna Diakonova, más conocida como Gala; un reportaje sobre su curiosa participación en un informativo nocturno en RNE y la lectura de una carta enviada desde Cadaqués a su amigo Federico García Lorca.

Comentarista de radio y amigo de Federico García Lorca

El 20 de junio de 1976, Salvador Dalí recibió al equipo del informativo nocturno de Radio Nacional en su casa de Cadaqués y ofreció su singular punto de vista sobre la actualidad.

Además, contó al periodista Eduardo Sotillos que estaba llevando a cabo su primera pintura hiperrealista del entonces príncipe Juan Carlos.

Cadaqués. Septiembre de 1926. Un joven Dalí escribe a su amigo Federico García Lorca: "Yo he pintado toda la tarde siete olas duras y frías como son las del mar. Mañana pintaré siete olas más. Estoy tranquilo porque las he pintado bien. Además, cada vez el mar se parece más al que yo pinto".

El pintor también le recomienda al poeta que no oposite como le pide su padre. "Tú publica tus libros. Eso te puede dar fama, América, etc. Con un nombre real y no legendario como ahora, todo dios te estrenará lo que hagas".