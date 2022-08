Els embassaments de les conques internes cauen per sota del 40%

Les pluges de la segona meitat d'aquest mes d'agost no han servit per revertir la situació d'extrema sequera que pateixen la majoria dels embassaments. Les conques internes se situen per sota del 40% de la seva capacitat màxima, concretament un 39,22%. Aquest era ell llindar fixat pel Govern per abordar noves restriccions d'aigua que haurà d'analitzar el Govern en la seva pròxima reunió.

La falta de puges dels últims mesos i l'augment del consum d'aigua estan provocant que els embassaments s'estiguin buidant. De moment l'aigua de rec només està garantida fins al 15 de setembre, segons admeten els Regants dels Canals d'Urgell.

01.06 min El pantà de Rialb, pràcticament sec

20 mesos de sequera a Barcelona La situació de sequera s'ha accentuat sobretot al litoral i prelitoral, la Costa Brava, algunes zones de la Catalunya Central i el Prepirineu. Aleix Serra, del Servei Meteorològic de Catalunya, apunta a Ràdio 4 que s'hi ha recollit la meitat del que hi plou habitualment. Aragonès demana "fer un ús racional de l'aigua"



Una situació que s'allarga des de l'any passat. Barcelona n'és un exemple amb 20 mesos sostinguts de sequera, segons explica un dels meteoròlegs de l'Observatori Fabra de la Reial Acadèmia de Ciències, Alfons Puertas.

Rialb, Siurana, Guiamets i Riudecanyes per sota del 30% Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua actualitzades aquest dilluns, els resultats dels pantans que formen part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) superen per la mínima aquest límit (41,64%). Ara fa un any, els embassaments de les conques internes estaven fa un any al 74,45% de mitjana de capacitat, mentre que els dependents de la CHE se situaven en un 61,88%. 03.06 min Catalunya podria entrar en alerta per sequera al setembre Entre els embassaments més perjudicats destaca el de Rialb, a Lleida, que en prou feines si supera el 7% el, quan fa un any arribava fins al 49,48%. El segon més perjudicat per la falta d'aigua és el de Siurana, a Tarragona, que ja està al 9,47%. També a Tarragona, Guiamets està en el 20,7%, lluny del 47% de fa un any. Encara per sota del llindar del 40%, es troba l'embassament tarragoní de Riudecanyes (27,2%).