Els embassaments catalans al límit per la sequera

01:28

La situació de sequera sostinguda a Catalunya per la manca de pluges i les elevades temperatures deixa els embassaments de les conques internes en el 39% de la capacitat.

La situació de sequera s'ha accentuat sobretot al litoral i prelitoral, la Costa Brava, algunes zones de la Catalunya Central i el Prepirineu. Aleix Serra, del Servei Meteorològic de Catalunya, apunta a Ràdio 4 que s'hi ha recollit la meitat del que hi plou habitualment.



Una situació que s'allarga des de l'any passat. Barcelona n'és un exemple, segons explica un dels meteoròlegs de l'Observatori Fabra de la Reial Acadèmia de Ciències, Alfons Puertas.



Tot plegat, està repercutint als pantans, que estan al 39% de la seva capacitat, de mitjana pel que fa a les conques internes. Alguns, fins i tot per sota, com el cas del de Darnius-Boadella, que es troba al 36% o el de la Baells, que està al 35% | Anna Pujol