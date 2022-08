L'Ajuntament de Barcelona donarà ajuts a les famílies que visquin en les zones acústicament tensionades perquè puguin fer aïllaments sonors en els seus habitatges. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, ha explicat que se subvencionarà amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i que la demanda haurà de ser conjunta per tots els blocs d'edificis. La convocatòria s'obrirà al setembre i durarà fins a finals d'any.

Actualment, a la capital catalana hi ha 11 zones on se superen els llindars de soroll permesos i on ja s'apliquen restriccions d'horari als locals i terrasses, com passa a Gràcia o Ciutat Vella. El regidor ha explicat que les ajudes van destinades també a les zones afectades pel soroll de trànsit intens, com el carrer Aragó, ja que, segons Badia, aquesta "és la principal font de soroll que tenim a la ciutat".