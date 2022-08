El carrer d'Enric Granados a l'Eixample, les places de Gràcia, Ciutat Vella i a una plaça de Sants-Montjuïc criden molt a la nit. Així ho van confirmar els sonòmetres col·locats per l'Ajuntament a diferents punts de Barcelona i, ara, el consistori està aplicant restriccions als bars i restaurants per reduir les molèsties veïnals. Aquests punts formen part de les "zones tensionades" acústicament, que en total en sumen 11 a tota la ciutat.

La majoria dels propietaris dels restaurants i bars afectats per les mesures, però, es manifesten en contra de l'actuació de l'Ajuntament perquè els "perjudica" econòmicament, ara que estan en plena recuperació després de les afectacions per les restriccions de la pandèmia.

115 terrasses al carrer d'Enric Granados Les restriccions a les terrasses del carrer d'Enric Granados, a l'Antiga Esquerra de l'Eixample, han estat les primeres a anunciar-se per l'Ajuntament. Enric Granados té 115 terrasses, 81 de les quals amb llicència ordinària. Les altres 34 són ampliacions especials fetes per la covid-19 i aquestes, com ja van anunciar, no es consolidaran. Les terrasses d'Enric Granados tancaran una hora abans Amb la nova normativa, les terrasses hauran d'avançar una hora el tancament, de manera que els restaurants hauran de retirar taules i cadires exteriors a: Les 23 h del diumenge al dijous.

Les 00 h el divendres i el dissabte.

�� https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/32JSkWaSv4“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 9, 2022 L'horari quedaria així: D'abril a octubre, les terrasses hauran de tancar a les 23 h de diumenge a dijous i a les 24 h els divendres, dissabtes i vigílies de festiu.

de diumenge a dijous i els divendres, dissabtes i vigílies de festiu. D'octubre a abril, només s'avançarà el tancament a les 24 h els divendres, dissabtes i vigílies de festiu.