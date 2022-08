Restaurants oberts fins a les 2:00 h i terrasses fins a les 23:00 h a Ciutat Vella. És la nova mesura de l'Ajuntament de Barcelona per controlar el soroll nocturn a quatre punts del Raval i del Gòtic. També hauran de tancar abans les botigues d'alimentació, que podran estar obertes fins a les 22:00 h. Les limitacions horàries afectaran prop de 150 locals i aniran acompanyades d'un reforç de la presència policial i del servei de neteja.

Els restaurants critiquen que se'ls posi al punt de mira, com ja ha passat al carrer d'Enric Granados a l'Eixample, i asseguren que les mesures els perjudicaran. D'altra banda, pels veïns és un problema que ve de lluny i que té difícil solució, malgrat que celebren l'anunci.

Terrasses: menys persones, prohibit unir taules i avançament del tancament

L'Ajuntament limitarà l'horari de les terrasses a Ciutat Vella, avançant l'hora de tancament, però també té previst més restriccions. A cada taula hi podran haver com a màxim quatre persones o bé un nucli familiar, per potenciar que els grups grans s'asseguin dins dels locals. En aquesta línia, també es prohibirà que es pugui ajuntar diverses taules. A més, taules i cadires hauran de tenir taps de plàstic a les potes per reduir el soroll que provoquen quan s'arrosseguen.