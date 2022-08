Les terrasses d'Enric Granados tancaran una hora abans

Reduir el soroll nocturn a Barcelona és un dels objectius de l'ajuntament per mitigar les molèsties veïnals. Així, s'ha decretat que els bars i restaurants del carrer d'Enric Granados, a l'Eixample, hauran de recollir les terrasses una hora abans. De diumenge a dijous, les taules i cadires exteriors hauran d'estar retirades a les 23 h, mentre que divendres i dissabte, serà a les 00 h. Una mesura que ha estat criticada pel Gremi de Restauració, al·legant que perjudica la recuperació del sector.

El regidor Eloi Badia preveu que la mesura anunciada aquest dimarts sigui efectiva en les pròximes setmanes i que les notificacions definitives s'enviïn cap a finals d'agost. En total, aquest carrer forma part d'una de les zones acústicament tensionades de Barcelona amb 115 terrasses, 81 de les quals tenen llicència ordinària. La resta són ampliacions fetes per la pandèmia que, com es va decretar, no es consolidaran.

Mesura excepcional

Molts veïns i veïnes de Barcelona es queixen que el soroll nocturn per les terrasses de bars i restaurants els produeixen molèsties, com no deixar-los dormir o haver de tancar les finestres per poder escoltar la televisió. Hi ha diverses zones a la ciutat on es concentra aquest soroll per l'elevat volum de terrasses, i una d'aquestes és el carrer d'Enric Granados, considerat així una zona acústicament tensionada.

“�� Veïns de Barcelona reclamen el "dret al descans" i diuen "prou soroll" en una concentració davant la seu del gremi @RestauracioBCN.



�� Estan convocats per la #XarxaVeïnalContraelSoroll | @RTVECatalunya



�� https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/sFM5uLpVat“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 28, 2022

L'Ajuntament ha aprovat així la reducció de l'horari de les terrasses d'aquesta zona. Una mesura que forma part de la nova normativa aprovada pel consistori per reduir el soroll nocturn després que els sonòmetres instal·lats en aquests nou trams del carrer hagin mostrat que els decibels superen de forma continuada els permesos. Badia ha volgut deixar clar que aquesta mesura no s'estendrà a tota la ciutat, sinó "on sigui molt necessària".

Altres mesures que s'implantaran són que les taules i cadires hauran de tenir taps de silicona i les cadenes que asseguren els elements de les terrasses estaran plastificades. El pla també preveu la limitació de concerts i esdeveniments en aquest carrer. Per assegurar el compliment d'aquestes mesures, algunes de les quals ja estan en marxa, l'Ajuntament assenyala que farà inspeccions específiques: vigilarà el compliment de l'aforament màxim de cada activitat i controlarà la utilització de les façanes dels locals com a barres pel consum.