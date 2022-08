Siete curiosidades de Ian Fleming y James Bond

Ian Fleming es uno de esos nombres que no todo el mundo recuerda a primera escucha. Algunos pensarán que está relacionado con el mundo de la medicina o de la ciencia, pero lo cierto es que su legado permanece vivo a día de hoy y el personaje estrella de sus novelas sí que se ha hecho un nombre en todo el mundo. James Bond es más que el protagonista de una serie de publicaciones de los años 50 y 60.

Recordamos a este escritor británico y su agente especial en el 58º aniversario de su fallecimiento.

1. ¿Agente especial u ornitólogo? La idea de Ian Fleming es que el nombre de su héroe sonara "lo más mundano posible" y que pudiera sonar convencional, digno de un espía que busca ser anónimo. Mientras escribía su primera novela, Fleming tenía en su casa de Jamaica, en la finca Goldeneye, una copia de Birds of the west indies, escrito por nada más y nada menos que el ornitólogo James Bond. El nombre le pareció perfecto, aunque cualquiera lo ubique a día de hoy, y debutó en 1953 y en la obra Casino Royale. Curiosamente, en la gran pantalla, Pierce Brosnan se presenta ante Halle Berry en Die another day (2002) como un ornitólogo que ha acabado en Cuba "por los pájaros".

2. Cosas de primos Para la adaptación cinematográfica del Dr. No, Fleming tenía en mente a un único actor, Christopher Lee (conocido por aquel entonces por su papel en Drácula y primo de Fleming), pero los cineastas ya se habían decantado por Joseph Wiseman. Lee no se quedaría sin papel en la saga de películas de Bond. Fleming finalmente consiguió que su pariente interpretara a Scaramanga, el villado de The man with the golden gun, película protagonizada por Roger Moore y catalogada como la que menos asesinatos realiza 007 de todas las adaptaciones, apenas una muerte. Lee afirmó que encaró su papel como "el lado oscuro de Bond".

3. El primer Bond Daniel Craig, Pierce Brosnan, Roger Moore... seguramente mucha gente tenga su propio Bond y para algunos 007 es sinónimo de Sean Connery, pero lo cierto es que el actor escocés no fue el primero en dar vida al personaje. Fue Bob Holness quien dio voz al espía en una versión para radio de 1956. Ya para cine técnicamente fue el especialista Bob Simmons quien aparece primero en la gran pantalla, es el actor que encarna a Bond en la secuencia de inicio de Dr. No y Connery no apareció encañonado hasta Thunderball, la cuarta entrega. Icónica secuencia que siempre se colocaba al principio hasta Quantum of solace. Los productores querían mostrar a un James Bond más joven e inexperto, encarnado por Daniel Craig, y la colocaron al final del filme. No fue hasta que alcanzó la madurez en la tercera entrega de esta saga y por eso en Spectre, la cuarta película, cuando el tiro volvió a aparecer al principio. Bandas sonoras James Bond - 23/09/08 Escuchar audio

4. Fuera del canon El estreno de No time to die está previsto para octubre de este 2021 y con ella serán 25 adaptaciones de la franquicia de 007, pero hay dos películas protagonizadas por James Bond fuera de esta gran colección. La primera data de 1967 y, aunque se llamó Casino Royale, no es considerada canónica por ser una parodia de las interpretaciones de Sean Connery y con David Niven protagonizado a Bond. Connery regresaría al papel en la segunda entrega no producida por Eon. Fue una productora independiente quien se encargó de Never say never again y quien consiguió estrenarla en 1983 con un 007 de 53 años de edad.

5. Mañana nunca... ¿miente o muere? El segundo trabajo de Pierce Bosnan en la franquicia fue lanzado con el título: Tomorrow never dies, un rótulo sin sentido y fruto de la casualidad. La trama de esta película gira en torno al dudoso rigor periodístico del diario The Tomorrow y la idea era aprovechar su nombre para el de la película. Productores y director no se ponían de acuerdo entre die (muere) o lie (miente) para el rótulo de la película y finalmente se decantaron por el segundo, pero a la cadena de acontecimientos se sumaron un asistente, un fax dictado la Metro-Goldwyn-Mayer y un error tipográfico que dio como resultado el título del filme tal y como hoy lo conocemos. Cajón de músicas James Bond Escuchar audio

6. M, una identidad no tan oculta ¿Qué haría Bond sin M y M sin su agente 007? El misterioso alto cargo lleva años ocultándose tras una incial y hasta ha cambiado de sexo recientemente, pero su nombre es conocido a gritos desde hace años. Ya en sus novelas, Fleming deja claro que M es en realidad el almirante Sir Miles Messervy y en las películas parecía coincidir hasta la llegada de Judi Dench al papel. Para entonces Fleming ya había fallecido y fue Raymond Benson el encargado de la novela oficial The facts of death y donde se reveló que el personaje encarnado por Dench se llamaba Barbara Mawdsley. La actriz británica fue la tercera en dar vida a M y con el traspaso de poderes al actor Ralph Fiennes hubo que renombrar al personaje. Tras la incial, Fiennes ocultó a Gareth Mallory.