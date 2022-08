Comença l'operació especial de trànsit pel pont del 15 d'agost. Un cap de setmana d'inici de vacances per uns i de tornada per altres. Això es notarà a les carreteres, ja que es preveu que gairebé 400.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per reduir el risc de sinistralitat i demana també molta prudència en els desplaçaments.

“�� Arrenca l'operació sortida del pont del 15 d'agost. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 355.000 vehicles | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/4pQk8pyaPu pic.twitter.com/iT0EwFA8Z3“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 12, 2022

També s'espera una gran afluència a les estacions de tren. Renfe oferirà un total de 136.000 places per aquest pont. D'altra banda, a l'Aeroport del Prat es recuperen gairebé les dades prepandèmiques d'afluència d'avions amb més de 3.000 vols programats. Aquest divendres, és la jornada amb més operacions del pont, que coincideix amb el primer dia de vaga dels pilots d'EeasyJet.

Més de 900 controls a les carreteres Tot i que no es preveu un pic en el volum de trànsit diferent d'un cap de setmana de juliol, però demana prudència en els desplaçaments, els Mossos faran un total de 919 controls a les carreteres des de divendres fins al dilluns festiu. Dels gairebé 1.000 controls, 252 seran d'alcoholèmia i drogues, 197 de distraccions, 149 de seguretat passiva, 141 de velocitat i 63 de transports. També hi haurà 117 controls de motocicletes i mesures especials. En total, hi participaran 1.040 efectius de trànsit. El departament recorda que 104 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any.