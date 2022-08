Després de 4 dies de vaga dels tripulants de cabina Ryanair, l'Aeroport del Prat afronta una altra jornada de vaga. La convocatòria dels pilots d'EasyJet s'allargarà fins diumenge i es repetirà tots els caps de setmana d'agost.

Sense dret a compensació

Barcelona és una de les tres bases de la companyia, les altres són Mallorca i Màlaga. Tots els vols programats durant la mobilització són internacionals i, per això, el Ministeri ha optat per protegir en un 61% els vols de Barcelona, amb serveis mínims. En total, estan convocats a la vaga 200 pilots arreu de l'estat.

01.15 min Els pilots d'Easyjet se sumen a les vagues del Prat | Laura Herrero

Les aturades afecten la Terminal 2C de l'Aeroport de Barcelona. Aquest divendres al matí s'han cancel·lat 6 vols a Londres, Ginebra i Basilea i hi ha hagut tres endarreriments. Alguns dels passatgers afectats s'han trobat que no han pogut accedir a l'avió quan ja estaven a punt d'embarcar. Es queixen que la companyia no els ofereix cap compensació. A Palma de Mallorca hi ha hagut dues cancel·lacions més.