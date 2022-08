01:15

Els pilots d'EasyJet comencen aquest divendres una vaga que s'allargarà tots els caps de setmana d'agost.

Després de 4 dies de vaga dels tripulants de cabina Ryanair, l'Aeroport del Prat afronta una altra jornada de vaga. Barcelona és una de les tres bases de la companyia, les altres són Mallorca i Màlaga. Tots els vols programats durant la mobilització són internacionals i, per això, el Ministeri ha optat per protegir en un 61% els vols de Barcelona, amb serveis mínims. En total, estan convocats a la vaga 200 pilots arreu de l'estat.

Els motius de la vaga són que volen recuperar les condicions salarials que tenien abans de la pandèmia. Asseguren que el nombre de vols d'enguany ja és similar als que hi havia el 2019. Lamenten que l'empresa, després de 6 mesos de negociació, no hagi acceptat cap de les seves 3 propostes i asseguren que no els han deixat alternativa.

Per aquest cap de setmana hi ha programats 3.491 vols a l'aeroport de Barcelona, un 84% dels que van operar el 2019. El dia de més trànsit és el proper diumenge 14 d'agost amb 915 vols programats | LAURA HERRERO