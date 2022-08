01:43

El Servei Català de Trànsit planteja reduir a 100 km/h 10 trams de l'AP-7 per a reduir la sinistralitat en aquesta via.

El Servei Català de Trànsit planteja reduir a 100 km/h 10 trams de l'AP-7 per a reduir la sinistralitat en aquesta via. Així ho ha confirmat el seu director, Ramón Lamiel, a Ràdio 4. Lamiel reconeix la sinistralitat a l'AP-7 com una qüestió preocupant, arran de l'alliberament dels peatges.

Davant la negativa de la Direcció General de Trànsit, l'autoritat competent per a reduir la velocitat de les vies, el Trànsit ha plantejat al titular de la via aplicar-ho en els trams on sigui més necessari, és a dir, on hi ha hagut major nombre d'accidents mortals, un total de 10 trams.

Pel que fa a l'accident d'aquest dilluns a Fogars de la Selva, que encara continua tallant un carril, Lamiel assegura que han estat les condicions de l'accident, és a dir, que fos mortal i amb un camió que tallava els 3 carrils, els que han causat un greu problema a l'hora de retirar el vehicle de la via. Hi ha un dispositiu aplicat durant aquest estiu per a agilitzar la retirada dels vehicles accidentats | Mar García