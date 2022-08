Els musclos i les orades s'ofeguen per l'escalfament del mar

Les muscleres del Delta de l'Ebre registren la pitjor collita en dècades. El motiu: les altes temperatures de la badia del Fangar que han mort gairebé una quarta part de la collita. A les piscifactories d'orades i llobarros també estan preocupats.

El 90% de la collita de musclos morta

Les altes temperatures també han afectat la collita de musclos, al Delta de l'Ebre. Han mort gairebé una quarta part dels 4 milions que es recullen cada any entre l'abril i l'agost. Els productors demanen la col·laboració de les administracions per refredar l'aigua marina.

El Ramon és productor de musclos a la badia del Fangar i ens explica que “des de fa dues setmanes pràcticament el 90% de la collita està morta”. Diu que “és per l'escalfament de l'aigua”.

Les altes temperatures redueix dràsticament la collita de músclos del Delta RTVE

Hi ha tres factors que incideixen, com que la temperatura de l'aigua ha superat els 28 graus i ara arriba als 30. D’aquesta manera “baixa el nivell d’oxigen i els musclos no poden respirar”. I també incideix que la tramuntana del Perelló ja no bufa per remoure l'aigua. I per rematar-ho “la bocana de la badia s'ha tancat i no entren les corrents marines més fredes”.