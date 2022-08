Les muscleres del Delta de l'Ebre registren la pitjor collita en dècades. El motiu: les altes temperatures de la badia del Fangar que han mort gairebé una quarta part de la collita. A les piscifactories d'orades i llobarros també estan preocupats.

Les altes temperatures també han afectat la collita de musclos, al Delta de l'Ebre. Han mort gairebé una quarta part dels 4 milions que es recullen cada any entre l'abril i l'agost. Els productors demanen la col·laboració de les administracions per refredar l'aigua marina. El Ramon és productor de musclos a la badia del Fangar i ens explica que “des de fa dues setmanes pràcticament el 90% de la collita està morta”. Diu que “és per l'escalfament de l'aigua”.

Les muscleres no són les úniques amenaçades per l’escalfament de l’aigua del mar. Com cada matí, a la Badia de Roses, surten del port per anar a la piscifactoria d'orades i llobarros. Avui toca pescar-los. La fondària és de 8 metres i l'aigua està a 25 graus. Pere Planas, biòleg de la piscifactoria de Roses manté que “amb una temperatura tan alta, baixa l'oxigen de l'aigua i els peixos moren asfixiats”. En 25 anys, han notat un augment de la temperatura de l'aigua de 2-3 graus. També a l'hivern.