Les elevades temperatures que arrosseguem des de fa un mes estan escalfant abans d’hora el mar, i això sobretot ho notem a la Mediterrània on actualment la temperatura de l’aigua està entre 22 i 24 ºC. Valors propis del juliol, no pas del juny. De fet, son temperatures entre 2 i 5 graus superiors a la mitjana.

Rècord de temperatura de l'aigua a l'Estartit

De fet, a l’Estartit, aquests dies l’aigua del mar es troba a 21.5 ºC, és a dir, més de tres per sobre la mitjana per l’època. És el valor més alt registrat per l'observador Josep Pascual, durant la primera setmana de juny en aquest indret. Tot un rècord per aquestes dates, amb registres des de 1974, per tant en gairebé 50 anys.