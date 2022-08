Polèmica a Vilassar de Mar per una gimcana nocturna amb proves de contingut sexual en què hi participaven menors d'edat. Algunes famílies critiquen que no eren coneixedores del contingut de les activitats i es plantegen portar el cas a la Fiscalia de Menors. L'Ajuntament ha demanat públicament disculpes i ho atribueix a un error de comunicació.

Proves pujades de to L'activitat, dirigida a joves d'entre 12 i 30 anys, incloïa proves com posar un preservatiu amb la boca a un plàtan i llepar-lo, reproduir una postura del 'Kama Sutra' per petar un globus o fer models dels genitals masculins i femenins amb plastilina. 00.53 min La gimcana nocturna de la polèmica a Vilassar | NÚRIA ALCALÀ La mare d'una de les participants ha explicat a TVE que va quedar en estat de xoc quan la seva filla de 12 anys li va explicar en què consistien les proves de la gimcana. Es queixa que quan van apuntar la seva filla a la gimcana era "pensant que farien proves divertides", i en cap moment ningú els va avisar que les activitats girarien al voltant de la sexualitat de forma tan explícita.