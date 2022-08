00:53

L'activitat anava dirigida a joves d'entre 12 i 30 anys. Entre les activitats, imitar postures sexuals o fer models dels genitals amb plastilina

Polèmica a Vilassar de Mar per una gimcana nocturna amb proves de contingut sexual en què hi participaven menors d'edat. Algunes famílies critiquen que no eren coneixedores del contingut de les activitats i es plantegen portar el cas a la Fiscalia de Menors. L'Ajuntament ha demanat públicament disculpes i ho atribueix a un error de comunicació. | NÚRIA ALCALÀ