00:58

La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, Montse Gual, ha renunciat al càrrec després de la polèmica gimcana sexual del passat 22 de juliol. En un comunicat, la regidora ha assumit "voluntàriament" la responsabilitat.

Gual assegura que desconeixia les proves "concretes" de la gimcana, però assumeix la responsabilitat de no haver-se'n informat. També lamenta el malestar generat a les famílies. Recordem les declaracions del divendres passat en roda de premsa, quan encara no havia anunciat la seva dimissió.

La renúncia es farà efectiva al pròxim ple municipal, que tindrà lloc al setembre. La regidoria també ha anunciat que donarà resposta als requeriments efectuats per part del Síndic de Greuges. Recordem que tant aquest òrgan com el departament de Drets Socials de la Generalitat han iniciat investigacions per a esbrinar si es van vulnerar els drets dels menors durant la gimcana | Maria Huguet