Polèmica a Vilassar de Mar per una gimcana nocturna amb proves de contingut sexual en què hi participaven menors d'edat. Algunes famílies critiquen que no eren coneixedores del contingut de les activitats i es plantegen portar el cas a la Fiscalia de Menors. L'Ajuntament ha demanat públicament disculpes i ho atribueix a un error de comunicació.