Agents dels Mossos d'Esquadra entren a les discoteques catalanes vestits de paisà per controlar possibles punxades als establiments d'oci nocturn. És una de les mesures utilitzades per la policia catalana per esclarir el mòbil i evitar nous casos.

Els Mossos han explicat que la presència d'agents de paisà en discoteques és una actuació habitual i que, arran de les punxades, han augmentat el nivell d'atenció tant dins com fora de les sales de festa. Albert Palacio, del sindicat de Mossos USPAC, ha explicat a Ràdio 4 que quan accedeixen als establiments "el primer que fem és avisar als responsables dels establiments perquè estiguin atents".

"El més recomanable quan notem una punxada o ens trobem malament és dirigir-se amb un amic als encarregats de seguretat de les discoteques per alertar", afegeix. Palacio alerta d'un efecte crida perillós i recorda que els qui efectuïn aquesta pràctica poden incórrer una sèrie de delictes. A més recomanen continuar alerta amb la submissió química introduïda als gots, que continua sent molt alta.

Des de la patronal de l'oci nocturn, el seu president, Joaquim Boadas, recorda que tot el que siguin mesures de prevenció als locals ajuden, crida a la calma, però diu, no s'ha d'abaixar la guàrdia.

Lesions amb agreujant de gènere La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha assegurat a TVE que aquest tipus d'accions poden suposar un delicte de lesions amb agreujant de gènere. Llop ha avançat que el Govern intenta conèixer la intenció que hi ha darrere per poder establir els protocols perquè "no quedin impunes". La ministra adverteix que es tracta de fets greus perquè a la pràctica suposa "expulsar-nos dels espais de diversió". “Pilar Llop, ministra de Justicia, sobre el aumento de los pinchazo a mujeres: "Está generando una alarma en las chicas jóvenes y es un fenómeno que todavía no conocemos bien, más allá de que son hechos graves de violencia contra las mujeres"https://t.co/GXJEXsaXHM#LaHora3A pic.twitter.com/dDMFsX3uFd“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 3, 2022 En el mateix sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cridat els homes a sentir-se interpel·lats també, i a sentir-se "responsables" perquè aquest tipus d'accions "no es repeteixin".