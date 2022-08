01:09

Agents dels Mossos d'Esquadra entren a les discoteques catalanes vestits de paisà per controlar possibles punxades als establiments d'oci nocturn. És una de les mesures utilitzades per la policia catalana per esclarir el mòbil i evitar nous casos.

Els Mossos han explicat que la presència d'agents de paisà en discoteques és una actuació habitual i que, arran de les punxades, han augmentat el nivell d'atenció tant dins com fora de les sales de festa. Albert Palacio, del sindicat de Mossos USPAC, ha explicat a Ràdio 4 que quan accedeixen als establiments "el primer que fem és avisar als responsables dels establiments perquè estiguin atents".

"El més recomanable quan notem una punxada o ens trobem malament és dirigir-se amb un amic als encarregats de seguretat de les discoteques per alertar", afegeix. Palacio alerta d'un efecte crida perillós i recorda que els qui efectuïn aquesta pràctica poden incórrer una sèrie de delictes. A més recomanen continuar alerta amb la submissió química introduïda als gots, que continua sent molt alta.

Des de la patronal de l'oci nocturn, el seu president, Joaquim Boadas, recorda que tot el que siguin mesures de prevenció als locals ajuden, crida a la calma, però diu, no s'ha d'abaixar la guàrdia | MARIA HUGUET