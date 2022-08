Els Mossos investiguen 23 denúncies per punxades

Els Mossos d'Esquadra ja investiguen 23 denúncies per punxades a tot Catalunya. Una de les últimes a Viladamat, a l'Alt Empordà. Segons l'Ajuntament, la noia era a la festa major i una persona desconeguda l'hauria punxat tot i que els informes clínics detallen que no hi va haver cap submissió química.

Normalment, les víctimes d'aquesta mena d'atacs solen donar positiu en drogues, alcohol, ansiolítics o fàrmacs sedants; tanmateix, en aquest nou mètode això no succeeix. Els experts alerten que encara que no apareguin aquestes substàncies en sang, això no vol dir que no hagin estat. Algunes desapareixen molt ràpidament de l'organisme.

El químic que utilitzen deprimeix el sistema nerviós central, altera el nivell de consciència i aconsegueix deixar a la víctima sense voluntat i sense capacitat de resposta pròpia. Les substàncies més usades serien la ketamina, les benzodiazepines i l'èxtasi líquid.

Cap cas d'agressió A Espanya, segons l'Institut Nacional de Toxicologia una de cada tres violacions es produeix per submissió química. A Catalunya, però, de moment, cap de les denúncies ha estat relacionada amb posteriors agressions o abusos sexuals ni amb robatoris, si bé generen ansietat i preocupació i hi ha "un element de gènere", ja que les víctimes són majoritàriament dones. Demanen "tranquil·litat" davant l'augment de les denúncies per punxades La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, demana tranquil·litat davant l'augment de denúncies i assegura que ara, després de l'entrada en funcionament aquest cap de setmana d'un protocol d'acompanyament a les víctimes, "tothom sap com actuar". A més, Verge ha demanat no generar "alarma social", ja que fins ara no s'ha registrat cap fet delictiu vinculat a una punxada.