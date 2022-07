Les persones que intueixin haver patit una punxada en un local d'oci podran rebre profilaxi per exposició al VIH i se'ls practicaran anàlisis toxicològiques urgents, d'acord amb el nou protocol que ha aprovat el Govern davant d'aquest fenomen.

Els departaments d'Igualtat i Feminismes, Salut i Interior han actualitzat el protocol d'actuació, després que els últims dies els Mossos d'Esquadra han rebut gairebé una vintena de denúncies de persones que asseguren haver estat punxades amb agulles o un objecte punxant quan estaven en zones d'oci. Els últims casos que s'investiguen són un a Salou i un altre a Girona.

Més protecció i augmentar la seguretat

L'objectiu del protocol és donar una resposta "coordinada, integral i eficient a la situació generada arran de la detecció de les punxades". Per això estableix el paper que han de tenir els espais d'oci, el personal de transports públics, l'entorn de les víctimes o qualsevol persona que apreciï un "comportament estrany".

En concret, assenyala que en cas que una dona intueixi haver estat punxada és molt important que s'atengui a les seves sensacions i se li doni tot el suport necessari. També es recomana no tornar a casa sense passar abans per un centre sanitari, fer-ho "com més aviat millor" i "preferiblement acompanyada". La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, s'ha encarregat de difondre a través de les xarxes socials la manera de procedir, tot demanant no fer alarmisme per aquestes situacions.

“Davant les #punxades ocorregudes en espais d'oci, el @govern

�� Fa una crida a preservar la calma i posar en pràctica la #curacol·lectiva.

�� Ha actualitzat els protocols sanitaris per atendre adequadament les persones afectades.

�� Ha intensificat la vigilància policial.



FIL pic.twitter.com/qLc77WubFc“ — Tània Verge Mestre (@taniaverge) July 30, 2022

A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha posat en marxa uns cursos dirigits als treballadors del sector de l'oci nocturn perquè aprenguin a tractar i assessorar les possibles víctimes. Només a la capital catalana, enguany han augmentat un 37% les denúncies per agressions o abusos sexuals, sobretot entre el col·lectiu de noies entre 14 i 21 anys.