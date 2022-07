"Em va pegar dues vegades, i la tercera em va retenir al cotxe a l'espera que li pagués uns diners que a mi no em corresponien". És el testimoni de la Juliana, una víctima del tràfic d'éssers humans. En el Dia Mundial contra aquesta xacra, l'Informatiu de TVE relata de primera mà l'experiència d'una dona vinguda de Romania a la recerca d'atenció mèdica.

“Aquest any tenim 9 investigacions obertes per tràfic d'éssers humans:



➡️ 4 per explotació sexual

➡️ 3 per explotació laboral

➡️ 2 per dur a terme activitats delictives



Avui que se celebra el Dia Mundial contra el tràfic de persones, diem #StopTràficÉssersHumans pic.twitter.com/ot8nViqPVh“ — Mossos (@mossos) July 30, 2022

Quan va arribar a Catalunya les coses no li van sortir com esperava i li havien promès. La van obligar a prostituir-se per pagar un deute que ella considerava inexistent: "no sabia que havia de donar més de la meitat dels diners que guanyava treballant". Assegura que quan va intentar sortir-se'n "van començar les amenaces per telèfon i al carrer", i afegeix que entre 5 o 6 persones van apallisar-la.

Cal suport per sortir-se'n La solució va arribar després de quatre anys i de la mà d'una entitat que dona suport a les víctimes d'aquests casos. Es tracta de l'entitat municipal UTEH, que cada any atén un centenar d'expedients de potencials víctimes. En col·laboració amb els cossos policials acompanyen a les víctimes durant tot el procés. La coordinadora d'UTEH, Verónica Giménez, explica que intenten respondre a totes les necessitats que pot presentar la supervivent del tràfic i recorda que aquest és "un fenòmen que pot semblar llunyà però que en realitat les víctimes estan a les nostres ciutats". Les xarxes socials s'han convertit en un nou focus de captació de persones en situació de vulnerabilitat. Les trames especialitzades se n'aprofiten i de seguida troben la manera de treure les víctimes del seu entorn sota la falsa promesa d'un futur millor. Un repte pendent és aprendre a detecetar els casos de forma més ràpida. Per la responsable del programa 'Dones Apip-Acam', és clau crear coneixement compartit per veure com arribar a aquestes víctimes, sovint invisibilitzades per l'acció de les pròpies màfies.