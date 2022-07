En el Dia Mundial contra el tràfic d'éssers humans, l'Informatiu de TVE relata de primera mà l'experiència d'una dona vinguda de Romania a la recerca d'atenció mèdica. Quan va arribar a Catalunya les coses no li van sortir com esperava i li havien promès. La van obligar a prostituir-se per pagar un deute que ella considerava inexistent. Assegura que quan va intentar sortir-se'n "van començar les amenaces per telèfon i al carrer", i afegeix que entre 5 o 6 persones van apallisar-la.

Segons UNICEF, actualment només s'identifica el 25% de les víctimes de tràfic d'éssers humans. Des del 2016 els Mossos d'Esquadra han atès 51 casos i només aquest 2022 s'han obert 9 investigacions per tràfic d'éssers humans a Catalunya: 4 per explotació social, 3 per explotació laboral i 2 per activitats delictives.