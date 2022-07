Nous casos de "punxades" a noies a discoteques

"La substància anul·la completament la teva voluntat". Miriam Alba ha estat víctima d'una punxada a la discoteca barcelonina Arena i explica a RTVE la por que va sentir durant les hores posteriors després de notar-ho. Va sortir amb unes amigues de festa dimecres a la nit i ballant va notar que algú li punxava la cuixa. Es va mirar i va veure sang. Llavors, va acudir al porter de la discoteca per demanar-li ajuda, es va asseure en un sofà i es va quedar en estat semiinconscient.

Declara que una de les coses que més por li feia era la sensació que "havia de dir i fer tot el que em diguessin". Al local van arribar els Mossos i l'ambulància i la van traslladar a urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona. "Els metges no han sabut dir-me quina substància m'han injectat", afirma.

A hores d'ara, té una ferida grossa a la cama i està esperant els resultats de l'analítica per saber si li han transmès alguna malaltia. Tot apunta, però, que l'agulla, efectivament, estava infectada.

Més casos

Els Mossos d'Esquadra han rebut fins a 17 denúncies sobre diversos casos de "punxades" a noies en diferents locals d'oci nocturn a Catalunya. Tots els casos són diferents, és a dir, que no tenen relació entre ells. Tot i que les víctimes, totes dones menys un home, relaten els mateixos símptomes: han patit atordiment, dolors, inflor i picor a la zona on van notar la punxada.

Hablamos con Montserrat Escudé, inspectora de los Mossos sobre las 5 denuncias por pinchazos a chicas en discotecas



— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 27, 2022

Aquest dimarts, es coneixia que sis noies havien denunciat davant la policia catalana haver rebut punxades a diferents locals d'oci a Lloret de Mar i una altra noia ho ha fet a Barcelona. La policia ha obert investigacions per esclarir els fets, també per conèixer si s'ha injectat alguna substància a les víctimes i quina.

El Govern confirma que hi ha cinc denúncies de joves "punxades" a Lloret de Mar.



@patriciaplaja: "De moment, encara no es poden relacionar amb possibles abusos"



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 26, 2022

De moment, cap d'elles es pot relacionar amb una posterior agressió o abús sexual, segons ha detallat Plaja. Per una altra banda, la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, ha insistit en la importància d'anar al metge ràpidament si es percep la punxada, ja que amb el pas de les hores la substància pot desaparèixer del cos i no deixar-hi rastre.

Segons Laura Urda, tècnica d'Igualtat a l'Equip Àgora, la substància que contenen aquestes injeccions tenen una vida molt curta en sang. I és l'endemà quan probablement noten els símptomes, entre els quals es troba el malestar general, vòmits, son, llacunes de memòria... I quan van al metge es troben que ja no hi ha restes d'aquesta substància i, per tant, no es pot determinar de què es tracta.