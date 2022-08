L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un acord per prohibir per llei l'activitat dels bicitaxis abans que acabi l'any. És el resultat de la primera reunió del grup de treball dedicat a aquesta qüestió, que des de fa anys preocupa el consistori. De fet, fa gairebé dos mesos l'Ajuntament va començar l'ofensiva contra els bicitaxis amb la reclamació d'una autorització per poder circular. Al juliol, l'Ajuntament els va prohibir a 5 zones de molta afluència turística de la ciutat com l'Eixample o el Parc Güell.

Ara, ha acordat amb la Generalitat la fórmula legal per estendre aquesta prohibició a tota la ciutat i, també, a tota Catalunya. Per fer-ho, es modificarà la llei del taxi per tal que exclogui les bicicletes com a vehicle vàlid per a prestar el servei. D'altra banda, es treballa a actualitzar el règim sancionador de la llei, que ara mateix regula des de la immobilització del vehicle fins a una multa de 6.000 euros, en el cas més greu.

De quant serà la multa? Una de les qüestions que queda pendent de tancar és quina sanció s'aplicarà a qui incompleixi la norma. Segons ha detallat el secretari general del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ara mateix ja es contempla immobilitzar el vehicle i imposar una multa de 6.000 euros, que és la sanció més dura. De totes maneres, ha remarcat que estan treballant per actualitzar el règim sancionador i endurir-lo per tal que els imports siguin més elevats. Amb tot, ha apuntat que això s'haurà de negociar, ja que s'aplicarà amb la llei de mesures dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, que està pendent de veure quins suports rep.