01:10

Així ho ha anunciat la Generalitat de Catalunya, que modificarà la llei del taxi per eliminar els cicles com a vehicle que pot fer de taxi.

Els bicitaxis quedaran prohibits a Catalunya abans que acabi l'any. Així ho ha anunciat la Generalitat de Catalunya, que modificarà la llei del taxi per eliminar els cicles com a vehicle que pot fer de taxi.

Actualment, ciutats com Barcelona han intentat eliminar aquesta activitat que perjudica vianants i que fomenta la precarietat laboral dels treballadors. Però els bicitaxis es troben en una mena de limbe legal, i les sancions i mesures contra aquesta activitat són bastant limitades.

Per lluitar contra aquesta indefinició, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han celebrat aquest dimecres la primera reunió del grup de treball. I el resultat ha estat l'anunci que es prohibiran els bicitaxis, i es farà modificant de la llei del taxi aprovada fa poques setmanes. Concretament, es canviarà l'article 20.1, on s'estipularà que els cicles no són un vehicle vàlid per fer de taxi.

El règim sancionador de la llei del taxi permet embargar el vehicle i una multa de fins a 6.000 €, xifra que segons la Generalitat, es vol enfortir i incrementar | Guillem Vives