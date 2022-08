A Valentina Redondo y Oliver “les había hecho de todo”, ha explicado la escritora María Oruña en Tarde lo que tarde sobre los protagonistas de sus "Libros del puerto escondido". “La gente normal tiene vacaciones y a mí me apetecía también mostrarlos en otro rol, porque todos tenemos distintas caras según con quién estamos, si estamos en un ambiente laboral, en un ambiente más festivo”, ha apuntado sobre lo que les espera en El camino del fuego.

La novela empieza con Arthur Gordon, padre de Oliver y la pareja de Valentina, que quiere recuperar el patrimonio del clan familiar de los Gordon: “Están preparando las reformas para ver en que lo convierten para rentabilizarlo y descubren que hay un cuarto oculto [...]. Resulta que en este cuarto aparece una pista, una carta muy curiosa y misteriosa que dice que es muy posible que las memorias de Lord Byron, que en principio fueron quemadas por sus mejores amigos cuando él falleció en 1824, podrían haber pervivido, podrían existir e incluso estar escondidas en ese mismo castillo”.

“Se lía una tremenda, porque además Byron era un Gordon [...]. Este revuelo que va a suponer este potencial hallazgo que tiene un componente de curiosidad sobre qué dirían esas memorias para ser quemadas y luego hay un componente económico de lo que valdrán esas memorias. Evidentemente habrá un crimen, habrá un misterio tremendo que además también nos va a llevar hacia el siglo XIX”.

El derecho en Escocia

Oruña es abogada de formación y en esta novela el lector puede aprender hasta derecho escocés con el tercer veredicto: “Todo lo que yo había estudiado no me valía, porque aunque sí que das derecho comparado, no derecho comparado que te lleve a comienzos del siglo XIX [...]. Me fue difícil algunas expresiones, perífrasis, expresiones hechas que a día de hoy no existen y entonces verificar todo, investigarlo bien, me llevó tiempo”. “Todos los términos, todo lo que sucede a nivel legal y ese tipo de tribunales existen. Ese también es uno de los motivos por llevar la historia a Escocia, no solamente obligar a Valentina a no poder ejercer de policía”.