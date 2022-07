Las palabras de Amália Rodrigues en Radio Nacional

Amália Rodrigues “hizo muchas cosas importantes en la vida del fado, pero una de ellas fue coger los mejores poetas del momento y hacerlos fados”, destacaba Ángel García Prieto de la Asociación de Amigos del Fado de Asturias y autor de varios libros relacionados con Portugal en una edición de Memoria de delfín dedicada al fado. “Simplemente leyó en un periódico una poesía, la hizo un fado, el poeta la oyó en la radio y se llevó una gran alegría”.

La cantante de fados portuguesa más importante de la historia nació el 23 de julio de 1920 y falleció el 6 de octubre de 1999. Pasó en diferentes ocasiones por los micrófonos de Radio Nacional, hoy recuperamos del Archivo de RNE tres de estas entrevistas y destacamos algunas de sus célebres reflexiones.

La saudade ibérica La reina del fado fue entrevistada el 7 de septiembre de 1967. Habló sobre su relación con este género o de su añoranza por la península ibérica, entre otros aspectos. Joyas del Archivo Sonoro Amália Rodrigues: "El fado para mí es como la nariz" Escuchar audio “El fado para mí es como la nariz. Lo llevo como la nariz o los dedos”. “El fado en portugués quiere decir "destino", en el mal sentido de la palabra, en el sentido desgraciado. Cada vez que una persona es infeliz, dice "es mi fado"”. “Siempre digo que tengo saudade [...] a la península, que es Portugal y España”. “Entiendo toda la poesía española sin que me haga falta ninguna traducción. Las cosas que andan por el aire en España, las cojo”. “Casi puedo decir que no soy una extranjera en España porque siento de tal manera España que no hace falta que me expliquen nada”. “He sido cantante por circunstancia. La gente me llevó y me sigue llevando por ahí y yo voy cantando, pero no tengo gran habilidad”.

Un vecino que canta por fandangos En 1974 estuvo en Radio Nacional de España otra vez. Explicó algunos de sus gustos musicales y contó por qué tenía tan presente a Huelva. Joyas del Archivo Sonoro Amália Rodrigues: "Son todos los países tristes" Escuchar audio “He escuchado mucho, entiendo mucho de flamenco, porque una de mis ídolos en el mundo es Niña de los Peines”. “En la música árabe, otro de mis grandes ídolos es Umm Kalzum, es una cantante que hay que descubrir”. “Cuando he escuchado al gran Sabicas esta noche, he estado toda la noche con una emoción que me reía y casi lloraba, reía y lloraba” “Tenía un vecino que había estado en España que cantaba por fandangos de Huelva. Desde muy niña, la palabra Huelva la tengo mucho en el oído y siempre pues en casa cuando estoy sola canto los fandangos de Huelva, que es lo más lejos que llego yo en el flamenco. “Tener voz, tener esta facultad para cantar, me ha hecho un camino de rosas y flores. Si no fuera eso, pues mal viviría”.