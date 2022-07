Una franja larga de arena blanca acompañada de palmeras bordean la costa del océano Índico. Diani Beach, con 25 kilómetros de playa y situada al sur de Mombasa, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Kenia. Aunque cuando pensamos en visitar este país africano lo primero que se nos viene a la mente es hacer un safari por la sabana, desconectar unos días en la playa es una opción muy recomendable para acabar tu viaje.

La playa de Diani al atardecer Marina Sánchez Alcolea

La costa keniata posee una rica fauna marina y es uno de los mejores lugares de África para practicar submarinismo o hacer snorkel y Diani no iba a ser menos. En sus aguas cristalinas verás corales y una gran variedad de peces. Además, te dejarán con la boca abierta las estrellas de mar de diferentes colores que encontrarás en uno de los bancos de arena que hay en medio del mar. ¡Espectacular! Recuerda que no las debes sacar del agua y es mejor que no las toques para no dañarlas. También podrás practicar actividades de aventura como kayak, surf o windsurf o dar un pase en dhows, unas pequeñas barcas pesqueras con una vela triangular muy características de la zona.

Estrellas de mar en la costa de Diani Marina Sánchez Alcolea