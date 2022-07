Les festes de Gràcia tornen a inundar el barri d'activitats i festivitat durant una setmana després de dos anys marcades per les restriccions. Ara, recuperen el format prepandèmia amb el tradicional concurs de guarniment de carrers, els múltiples concerts i les més de 900 activitats programades des del 15 d'agost fins al 21. Una nova edició que ve acompanyada de novetats, com una nova figura o visites guiades a la Torre del Rellotge.

Una festa també complexa on s'espera molta afluència de gent amb aquesta tornada a la normalitat i unes temperatures elevades, entre altres reptes. És per això que es mantenen respecte a l'any passat els carrers de sentit únic i s'activarà un dispositiu de nit coordinat per Mossos i Guàrdia Urbana per revertir una situació històrica de conflictivitat i per crear carrers segurs. També hi haurà servei de metro tota la nit els dies 19 i 20 d'agost.

Nova figura: el Lleó de Gràcia Les festes donaran el tret de sortida el dia 14 d'agost a la tarda, amb el pregó de Carla Carbonell, expresidenta de la fundació Festa Major de Gràcia. La principal novetat d'aquest any és que el bestiari festiu de la Vila integrarà una nova figura: el Lleó de Gràcia. Es presentarà el 15 d'agost durant el Matí de Festa Major i és una iniciativa de l'Àliga de Gràcia.

Nous espais Aquest any, les places del barri recuperaran durant la setmana de festes el paper protagonista, amb 23 carrers guarnits. A més, hi haurà nous espais on se celebraran diferents activitats, com la plaça del Sol, la plaça del Diamant, la plaça de les Dones del 36 i la plaça d'En Joanic, així com l'espai de Bailèn.



El carrer de Bailèn acollirà concerts com el de Dàmaris Gelabert, Lildami i Maria Jaume i també una programació de l'Orfeó Gracienc. La plaça del Sol serà l'escenari dels concerts programats per l'Associació Cultural Tram, i la plaça de les Dones del 36 acollirà una programació en clau de gènere per part del Consell de Dones i de les Minerva.