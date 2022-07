Cinc persones han mort a Catalunya per la calor només en aquests primers 15 dies de juliol, segons l'Institut Carles III que en fa un estudi i seguiment amb un sistema de vigilància. Els estudis científics consideren que el risc de mortalitat augmenta per la calor un 25 %.

Entre dies en els últims cinc dies, és a dir, des que va començar l'onada de calor a l'Estat s'han produït 152 morts atribuïbles a l'excés de calor, segons el sistema de vigilància MoMo de l’Institut Carlos III. Aquestes morts atribuïbles a les temperatures extremes ascendeixen a 1.001 des del mes de juny. A Catalunya, en les mateixes dates, 45 persones han perdut la vida per la calor.

On hi ha més risc?

A Catalunya, Girona i Lleida són les províncies on el risc de mortalitat per la calor extrema d'aquests dies. És el més alt, segons el sistema d'alertes del ministeri de Ciència: supera el 60 %.

De fet, diversos estudis alerten que el Mediterrani pateix, i patirà encara més, la pujada de les temperatures i això comportarà també un augment de la mortalitat. "L'excés de mortalitat del 2 % en Europa i dependent de les regions, a la mediterrània, aquest increment de la mortalitat seria més pronunciat", assegura l'investigador de l'ISGlobal, Marcos Quijal.

Des del CSIC tenen la xifra que podria afectar a Catalunya, segons l'investigador Aurelio Tobias "a Catalunya, aquest risc augmenta fins al 25 %. En concret a la ciutat de Barcelona és del 30 %". Els experts diuen que aquestes onades de calor, cada cop més freqüents, acabaran provocant més morts que els episodis de fred.

Per rebaixar aquest risc, els científics creuen imprescindible reduir les emissions de gasos contaminants i també augmentar la vegetació a les zones urbanes. "La mortalitat en dies d'onada de calor podria arribar a augmentar un 200 %. Amb polítiques de mitigació, el risc de morir per l'onada de calor a Espanya es reduiria entre un 5 i un 20 %", assenyala Tobias.

A l'Institut de Salut Global de Barcelona treballen amb un sistema de prevenció per alertar la xarxa de salut pública dels riscos per temperatures elevades. "Aquest envelliment de la població farà que hi haurà més persones vulnerables a les temperatures", explica Quijal, com un factor més a tenir en compte.

Segons els científics, l'impacte de les temperatures extremes sobre la nostra salut pot mantenir-se uns dies més, encara que els termòmetres afluixin.