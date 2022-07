00:51

Les festes majors de Gràcia tornen després de dos anys i ho fan amb més de 900 activitats entre el 15 i el 21 d'agost. D'entre les novetats, la presentació d'una nova figura festiva, el Lleó de Gràcia. També es faran visites guiades a la Torre del Rellotge, a les que caldrà inscriure's. Una festa que donarà el tret de sortida el 14 a la tarda, amb el pregó de Caral Carbonell, expresidenta de la fundació festa major de Gràcia.

Una festa també complexa on s'espera molta afluència de gent amb aquesta tornada a la normalitat i unes temperatures elevades, entre altres reptes. És per això que es mantenen respecte a l'any passat els carrers de sentit únic i s'activarà un dispositiu de nit coordinat per Mossos i Guàrdia Urbana per revertir una situació històrica de conflictivitat i per crear carrers segurs. També hi haurà servei de metro tota la nit els dies 19 i 20 d'agost.