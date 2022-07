Â¿QuiÃ©n es el creador de MasterChef y por quÃ© ha ido a la final?

We are the mods, we are the mods, we are the mods! En los sesenta, la juventud británica se dividía entre mods y rockers. Ambas subculturas se enfrentaban constantemente entre ellos intentando defender su territorio. En 1979, un apasionado del cine con alma de gran director vio en esta revolución la oportunidad de generar una película que capturara un momento completamente histórico para estas subculturas. Fue ahí cuando llegó “Quadrophenia” a la gran pantalla en 1979, basada además en la ópera rock que The Who firmó con el mismo nombre unos pocos años antes, y el principio de la expansión Franc Roddam como director hasta convertirse en el creador de MasterChef buscando la supervivencia. Y es que tristemente el salto de Roddam a USA para desarrollar su sueño cinematográfico fue un fracaso. Sin embargo, lo que sí descubrió es una nueva bombilla que se le iluminó para defender la gastronomía británica y, en especial, la cocina tradicional. “En los años 60 y 70 se pensaba que en UK se comía muy mal porque los restaurantes tenían muy mala fama. Sin embargo, en las casas se hacían grandes platos, se cocina muy bien. Fue ahí donde se me ocurrió la opción de crear el formato de MasterChef para dar visibilidad a todas esas personas que hacen platos deliciosos y defender nuestra cocina”

Los mods vestían con trajes, amaban la moda, la música, la cultura… Y así llegó Franc Roddam al plató de la final de MasterChef, impecable para ver quién levantaría el trofeo de la décima edición. Para él, MasterChef España es la versión más importante del talent, “la campeona”, ya que es la versión con más ediciones creadas en menos tiempo. Por ese motivo, Roddam no se quiso perder el cierre de celebración de una edición tan importante como la 10. “El record de ediciones lo tiene UK con 52 ediciones, Dinamarca tiene 36, pero España solo lleva 10 años y ya tiene 28 ediciones así que sois los verdaderos campeones”, le decía Franc a Samantha Vallejo Nájera. Al creador le sorprendió el enorme talento de las duelistas de esta edición aniversario y en especial se enamoró de la propuesta de Verónica centrada en las estaciones, el cambio y la evolución. “Me parece una propuesta muy sofisticada”, le decía a una Verónica nerviosa mientras sus padres alucinaban desde la galería.

“Sin él ninguno de nosotros estaríamos aquí”, decía Pepe Rodríguez nada más entrar Frank por las puertas de las cocinas. Todos los aspirantes estaban entusiasmados con la idea de que el creador del formato hubiera visitado su edición y es que esto pasará a formar parte de la historia tanto como las visitas en el pasado de Yotam Ottolenghi o Joël Robuchon. La décima edición de MasterChef supone un punto y seguido en la historia del aplaudido formato televisivo. Queda mucha vida por delante para alcanzar la longevidad de sus hermanos y esperamos seguir cumpliendo sueños a tantos candidatos que se presentan demostrando que para ellos la cocina es su vida.