La prueba de ‘Sigue al chef’ es un clásico de MasterChef. Sin embargo, este año los jueces se guardaban un emocionante as en la manga para esta prueba. Hace unos años era Carlos Maldonado el que participaba en este reto. Ahora regresa a las cocinas del programa para ser él el encargado de liderar esta prueba y que cuatro finalistas sigan el ritmo con el que cocina uno de los platos de su restaurante ‘Raíces’.

El plato que los aspirantes debían replicar al mismo tiempo que lo preparaba el chef es una cigala reposada en una mantequilla de noisette ahumada con puntaletes caseros, una peculiar tortilla de patata, caviar ahumado y aire de yuzu. Carlos Maldonado no ha reducido su ritmo de trabajo habitual y los aspirantes han tenido que seguirle como han podido. María Lo ha sido la aspirante que mejor ha replicado el plato a pesar de que para ella ha sido la prueba más difícil de toda la edición.

03.21 min No hay tiempo para descansar en el sigue al chef de Carlos

“Estéticamente se parece”, ha confirmado Carlos Maldonado. Los jueces han destacado el sabor del plato. “La salsa está rica, tiene pequeños defectos de la cocción de la cigala, el esférico del buñuelo no está chorreante pero te lo podrías comer también… Está bien, pero hoy has enseñado unos límites que no son los habituales”, ha matizado Jordi. “¿Te conformas?”, le ha preguntado Jordi. María Lo ha respondido que no, por supuesto que no se conforma. La aspirante es perfeccionista y le gusta aprender de sus errores. “Yo no considero que haya bajado el nivel, he trabajado al 100% como siempre. Carlos no nos ha dejado respirar y creo que es un milagro que haya sacado este plato”, ha confesado María Lo.

Pese a todo, María Lo ha rozado la perfección y ha sacado la mejor réplica del plato. Así, se ha convertido en la primera duelista de MasterChef 10. “Para mí la chaquetilla es estar ya a las puertas de dedicarme a la cocina, que es mi gran pasión, y para mí es lo más grande”, ha destacado María Lo muy contenta. La aspirante ha dicho que está emocionada y muy orgullosa de ella misma y ha añadido que quiere hacer un menú digno del aniversario de MasterChef. Ha dedicado la victoria a sus padres y a su pareja y, por supuesto, a todas las personas que han confiado en ella cuando ella misma no lo hacía. “Todo, si tienes pasión, te lleva adonde tienes que estar y yo me siento muy orgullosa de mí porque he sabido lidiar con toda esa travesía".

María Lo se ve ganando MasterChef 10 y seguro que trabaja mucho para conseguirlo. Pero antes de llegar a ese gran duelo final, tenemos que descubrir el nombre del segundo duelista. David, Adrián y Verónica viajan a las cocinas del Celler Can Roca para tratar de hacerse con la segunda chaquetilla. ¿Quién regresará victorioso a las cocinas de MasterChef para enfrentarse a María Lo en el gran duelo final?