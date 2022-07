Anna Gabriel es persona per sorpresa davant el Suprem

Anna Gabriel ha comparegut per sorpresa al Tribunal Suprem després de quatre anys i mig fugida a l’estranger, per regularitzar la seva situació processal. Gabriel va ser processada per la seva possible implicació en la DUI, l'any 2018, per un delicte de desobediència i va ser declarada en rebel·lia després de marxar a Suïssa.

01.17 min Anna Garbriel regularitza la seva situació processal | Elena Garcia

Queda en llibertat pendent de ser citada a declarar El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha acordat deixar Gabriel en llibertat provisional. Ha retirat l'ordre de detenció i ha deixat sense efecte la declaració de la seva situació en rebel·lia, i la citarà a declarar el proper 14 de setembre en una nova resolució. Diputada, recordem fins a la seva destitució el 28 d'octubre del 2017 en aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, ha acudit a l'alt tribunal acompanyada del seu nou advocat si bé ha refusat fer declaracions a la premsa. En un comunicat ha dit que és necessari per recuperar la llibertat de moviments i en el que detalla que ja ha tornat a Suïssa

El Govern celebra el pas per "tornar a Catalunya" Des del Govern, la portaveu Patrícia Plaja ha celebrat el pas donat per l'exdiputada de la CUP i ha reivindicat que Gabriel és "una víctima de la repressió". En aquest sentit, Plaja ha assegurat que "si decideix tornar a Catalunya se li donarà la benvinguda". “��️ El Govern "celebra el pas" d'Anna Gabriel per regularitzar la situació processal i "poder tornar a Catalunya" | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/b3hvhcfxkV“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 19, 2022