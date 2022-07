01:17

Anna Gabriel compareix per sorpresa al Tribunal Suprem després de quatre anys i mig fugida a l'estranger, per regularitzar la seva situació processal.

Anna Gabriel ha comparegut per sorpresa al Tribunal Suprem després de quatre anys i mig fugida a l’estranger, per regularitzar la seva situació processal i recuperar la llibertat de moviments. Gabriel va ser processada per la seva possible implicació en la DUI, l'any 2018, per un delicte de desobediència i va ser declarada en rebel·lia després de marxar a Suïssa.

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha acordat deixar Gabriel en llibertat provisional. Ha retirat l'ordre de detenció i ha deixat sense efecte la declaració de la seva situació en rebel·lia, i la citarà a declarar el proper 14 de setembre en una nova resolució.

L'exdiputada de la CUP segueix el camí de Meritxel Serret i de fet ha comparegut acompanyada del mateix advocat. Aquest mateix dimarts té previst tornar a Suïssa. Els comuns ho consideren "una bona notícia", mentre que Cs pensa que "és una burla" | Elena Garcia