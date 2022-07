L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel s'ha presentat per sorpresa al Suprem. Feia 4 anys que no trepitjava Espanya. Avui s'ha posat a disposició del jutge Llarena, que l'ha deixat en llibertat. Durant la causa del procés, va marxar a Suïssa abans de ser processada per desobediència.

Gabriel havia de comparèixer al Suprem, a declarar com a investigada, el 21 de febrer de 2018. Però va marxar a Suïssa i el jutge Llarena en va ordenar la seva detenció i entrega. Després va ser processada per desobediència i declarada en rebel·lia. Avui, després de la compareixença sorpresa, Llarena l'ha deixat lliure pendent de citar-la a declarar properament amb les obligacions de comparèixer sempre que ho digui el tribunal i de designar un domicili i telèfon on ser localitzada.

Gabriel ja ha tornat a Ginebra, on és secretària general d'un sindicat. Es el mateix cas que el de diputada d'Esquerra, Meritxell Serret. L'exconsellera, que havia marxat a Bèlgica l'octubre de 2017, també es va lliurar al Suprem a principis de l'any passat i està pendent de judici.