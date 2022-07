Es uno de los cantantes más reconocibles del mundo del nuevo flamenco y también es una de las dianas favoritas por los tuiteros para lanzar dardos, algunos envenenados. La polémica le persigue: por su poco sentido del humor, por su hermano, por su paso por MasterChef, por sus opiniones políticas... Pero el cantante parece tener la piel gruesa, y resiste todos los golpes que recibe en redes. Pitingo, experto en la fusión del flamenco con el soul, no es solo una estrella mediática y puede presumir de éxitos como su versión de "Killing Me Softly" o incluso de haber actuado para Barack Obama, a quien cantó precisamente este interpretación del clásico de la música estadounidense, y todo porque lo pidió el propio exmandatario.

Pero para llegar hasta aquí ha tenido que hacer un poco de todo: además de recoger maletas en el aeropuerto, el artista reconoció en Fantastic Duo sus múltiples oficios: "He sido heladero, he trabajado en una imprenta 12 horas cuando tenía 14 años y luego lo combinaba con los tablaos por la noche". Seguidor de Bambino, el rey de la rumba, todo ello le ha llevado a crear la 'soulería' o trabajar con Roger Waters y Eric Clapton. Pero, la polémica le persigue.

¿Trampas en MasterChef Celebrity?

Uno de los momentos que más polémica levantó fue la cata a ciegas que se hizo en la sexta edición de MasterChef Celebrity, con los amigos de los concursantes como invitados. Tras la votación de las mesas de Carmina Barrios, Belén López, Juanma Castaño y Miki Nadal se vivió un empate a 2 votos entre los platos de David Bustamante y Juanma Castaño. Pitingo cambió su voto y, de preferir el de Juanma Castaño, pasó a decantarse por su gran amigo Bustamante. Este se coronó como ganador de la prueba, pero momentáneamente. El VAR corrigió la decisión y el premio pasó al periodista deportivo.

04.08 min Pitingo hace trampa y cambia de color a favor de Bustamante

Las redes ardieron por la jugada de Pitingo, al que salió a defender Bustamante: "Cuando se está haciendo un programa de entretenimiento, y un amigo mío hace el esfuerzo de darme una sorpresa y venir a apoyarme y por ello sale escaldado, se me parte el corazón… ¡Quien no sabe diferenciar entre lo que es el humor y la verdad, mal vamos…! ¡Dejemos de ser tan crueles!". Por suerte, además, todo acabó bien: Bustamante había decidido ya a qué ONG donar los 4 000 euros del reto y, aunque al final perdió ese privilegio, donó esa cantidad de su propio bolsillo. Pitingo ha tenido varias 'enganchadas' digitales, entre ellas con la revista El Jueves, porque no le gustó nada el humor de la revista. Pero, ¿Por qué Pitingo se llama Pitingo? El artista se llama en realidad Antonio Manuel Álvarez Vélez. Su nombre artístico le declara "presumido" en caló y es un apodo que le viene de su padre, abuelo y hasta bisabuelo. Una herencia familiar que pasa de generación en generación. ¿Se lo transmitirá también a su hijo?