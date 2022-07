El debat de política general celebrat al Congrés ha servit d'avantsala a l'esperada trobada de presidents d'aquest divendres a la Moncloa. El govern català reconeix que s'hi assisteix amb unes "expectatives baixes" i, de fet, deixa clar que no espera que permeti concretar la data de la taula de diàleg prevista per abans que acabi aquest mes de juliol.

De la seva banda, Pedro Sánchez ha donat un perfil baix a la qüestió catalana en aquest debat a la Cambra Baixa. Tampoc Aragonès apuja el to, sembla que disposat a escolar les propostes de la Moncloa, però reitera que li plantejarà l'amnistia i l'autodeterminació, com a pas previ per poder normalitzar les relacions.

Sánchez pressiona Junts El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres a Junts que s'assegui a la taula de diàleg, encara sense data, durant la seva intervenció al debat de política general. La seva convocatòria dependrà, de fet, de la reunió que mantindrà amb Aragonès aquest mateix divendres a la Moncloa. “��️ Pedro Sánchez demana a Junts "sortir del congelador" i "impulsar" la taula de diàleg.



��️ "El com pitjor millor, que és l'estratègia que estan seguint, és equivocada. Estan donant l'esquena a la ciutadania catalana" | @RTVECatalunya #DebateNaciónRTVE pic.twitter.com/kPJImBQt4P“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 13, 2022 Sánchez demana a l'independentisme que abandoni les posicions de màxims. A Junts li reclama que “surti del congelador” i participin en la taula de diàleg entre governs, on de moment només hi és Esquerra. La portaveu de JxCat, Míriam Nogueras, rebutja tornar a asseure’s fins que no hi hagi un procés de negociació real. “��️ Junts rebutja tornar a la taula de diàleg.



��️ @miriamnoguerasM: "Només ens asseurem en un procés de negociació real" | #DebateNaciónRTVE @RTVECatalunya pic.twitter.com/fhjEtcWViV“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 13, 2022 Tot i l'estira-i-arronsa amb Junts, fonts de la Moncloa han valorat positivament que el cas "Pegasus" no s'hagi convertit en l'eix dels atacs independentistes, i de fet espera poder aprovar aquest dijous temes clau com la Llei de Memòria Democràtica, el decret anticrisi o la reforma de la Llei del CGPJ. Bolaños i Illa defensen el diàleg per no repetir l'enfrontament a Catalunya