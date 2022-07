01:04

Pedro Sánchez pressiona a Junts al Congrés perquè se sumi a la taula de diàleg i Pere Aragonès reclama mesures concretes de la reunió de divendres.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres a Junts que s'assegui a la taula de diàleg, encara sense data, durant la seva intervenció al debat de política general. La seva convocatòria dependrà, de fet, de la reunió que mantindrà amb Aragonès aquest mateix divendres a la Moncloa.

Sánchez demana a l'independentisme que abandoni les posicions de màxims. A Junts li reclama que “surti del congelador” i participin en la taula de diàleg entre governs, on de moment només hi és Esquerra. La portaveu de JxCat, Míriam Nogueras, rebutja tornar a asseure’s fins que no hi hagi un procés de negociació real.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha volgut entrar en la polèmica entre els seus socis i Pedro Sánchez. Espera que tothom se sumi aquest mecanisme, però de moment recorda que encara no ha estat convocada aquesta taula. La podrien pactar aquest divendres o no depenent dels “resultats concrets que reverteixin la repressió” que en surti de la mateixa.

De fet, Sánchez ha donat un perfil baix a la qüestió catalana en aquest debat al Congrés. Tampoc Aragonès apuja el to, sembla que disposat a escolar les propostes de la Moncloa, però reitera que li plantejarà l'amnistia i l'autodeterminació | LAURA HERRERO