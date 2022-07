Els preus dels carburants donen una petita treva

Els preus dels carburants donen un respir. La benzina baixa molt lleugerament, 1,6 cèntims el litre. Aquest dijous la paguem de mitjana a 2,11 euros. El litre de gasoil s'ha abaratit encara més i està a poc més de dos euros, gairebé 2,5 cèntims més barat que la setmana passada. Malgrat aquesta petita reducció, els carburants s'han encarit un 35% des que va començar l'any, i això amenaça les economies dels treballadors que utilitzen el vehicle per la feina.

Els conductors habituals, ofegats

Els transportistes són un dels col·lectius que pateixen dia rere dia la pujada en els preus dels carburants. A Francisco, omplir el dipòsit del seu camió li costa 1.600 euros i se li ha disparat la factura final de més. La pujada i baixada de preus perjudica les previsions que té de despeses i, per això, ara omple el dipòsit dia a dia en funció del que consumeix. I, fins i tot, s'ha vist obligat a renunciar a alguna feina, perquè no li surt a compte.

Mar és autònoma i també té una situació semblant. La seva feina com a estilista i decoradora l'obliga a passar-se el dia en el cotxe. Abans, a la setmana es podia gastar en combustible uns 40 o 50 euros. Ara, amb 20 euros no li arriba per fer els trajectes d'un dia. Molts cops pensa que no compensa sortir a treballar. I l'augment de preus l'ha obligat a planificar millor els viatges per estalviar combustible.